¡Ojo con lo que ven los pequeños en casa!

¿Quién es “Momo”? Es la fotografía de una escultura que se expuso hace años en una galería en Tokio, en el marco de una muestra sobre fantasmas y espectros. Su uso indebido en las redes sociales, ha provocado que las autoridades nos alerten sobre ello. Nos advierten que en canales como youtube, atemorizan a los niños con este personaje. Es habitual en algunos casos que les ponga retos desagradables a los pequeños, con advertencias si no los cumplen, y siempre con la premisa más importante de NO DECIR NADA A PAPÁ Y A MAMÁ.

He estado recabando toda la información que he podido sobre el tema y he llegado a dos conclusiones:

1. La primera:

ADIÓS YOUTUBE.COM y HOLA YouTube KIDS.

¿Quién es “Momo”? Es la fotografía de una escultura que se expuso hace años en una galería en Tokio | Elena Arcelus

Las que no tengáis YouTubeKids os dejo el listado de apps o canales que no deben de preocuparos:

-YOTUBE KIDS (Aclaración: aquí no se ve el “Momo Challenge”)

-NETFLIX (APARTADO DE NIÑOS)

-DISNEY CHANNEL

-CARTOON NETWORK

-DISNEY JUNIOR

-NICKELODEON

Su uso indebido en las redes sociales, ha provocado que las autoridades nos alerten sobre ello | Elena Arcelus

2. La segunda:

La culpa es de quien tiene la responsabilidad, así que nuestra obligación es cambiar el chip, actualizarnos y espabilar como padres del siglo XXI.

Nos advierten que en canales como youtube, atemorizan a los niños con este personaje | Elena Arcelus

Es cierto que es inevitable que nuestros hijos/as no usen las nuevas tecnologías, pero debemos de tener un control de esto, evitando que entren en contenidos de adultos, dándoles únicamente acceso a los canales y aplicaciones citados anteriormente. Y por supuesto controlando siempre lo que ven en las Tablets, televisión o en nuestros móviles. Si no somos capaces de hacerlo por falta de tiempo o por despist,e es mejor entonces que nuestros hijos tengan el menor contacto posible con las redes.

Es habitual en algunos casos que les ponga retos desagradables a los pequeños | Elena Arcelus

Dicho esto, tranquilidad con este tema y ánimo porque todas estas cosas nos enseñan y ayudan a mejorar como papás y mamás.

¡Muchas gracias un día más por estar aquí!