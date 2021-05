El mensaje de Benji Aparicio a Laura Matamoros tras confirmar su embarazo

Este martes la revista ¡Hola! revelaba una increíble noticia que dejaba a todo el mundo con la boca abierta: Laura Matamoros está embarazada de su segundo hijo. Una noticia completamente inesperada, y es que hace tan solo unas semanas conocíamos la ruptura de la hija de Kiko Matamoros con Benji Aparicio.

El cocinero decidía romper con la influencer debido a que su relación estaba muy desgastada. Pero este embarazo ha hecho que la pareja se reconcilie de nuevo, y es que ambos están muy ilusionados con volver a ser padres de nuevos. Laura y Benji ya son padres de un niño, Matías, que este mes de mayo cumplía tres años.

Y aunque tras conocerse la noticia, ninguno de los dos protagonistas ha querido hacer declaraciones al respecto ante la prensa, únicamente Laura develaba que se encontraba "muy bien". Pero Benji prefería no pronunciarse cuando la prensa lo localizó por primera vez tras desvelarse el embarazo disfrutando de una tarde de parque con su hijo; quien ahora ha querido compartir un vídeo con todos sus seguidores confirmando la noticia y mostrando ya una ecografía, ha sido la futura mamá.

Laura Matamoros ha publicado un vídeo en su cuenta personal de Instagram donde revela cómo se siente, cómo se enfrentaron ambos a la noticia que les ha unido de nuevo…

"Estoy haciendo este vídeo para vosotros, para comentaros cuál es la actualidad de mi vida ahora mismo y contaros que estoy embarazada", así anunciaba por todo lo alto que estaba embarazada. "Es muy pronto para dar esta noticia, mi vida es cómo es, es pública. Ha salido por ciertos medios que estoy embarazada, de siete semanas. Es lo más maravilloso que me podía esperar aunque la situación no fuese la más idílica del mundo".

Además, la hija de Matamoros no ha dudado en dar las explicaciones que ella ha visto oportunas acerca de su reconciliación con Benji: "Me vuelvo loca con esta cosita de aquí. He tenido muchas subidas y muchas bajadas durante este mes. Han pasado muchas cosas. Yo hace tres semanas pensaba que iba a empezar de cero mi vida sin Benji, gracias a Dios nos hemos dado cuenta que tenemos que aprovechar esta situación para luchar y estar, y crear esa familia que queremos".

Un post que ha generado un sinfín de comentarios, pero si ha habido uno que nos ha sorprendido especialmente ha sido el del futuro padre del bebé, Benji Aparicio: "Vamosss bebé, te quiero". Ha sido el primer mensaje público que ha lanzado el famoso cocinero.

