María Pombo se convirtió en madre a finales de 2020, durante todo este tiempo la influencer no ha parado de compartir con sus seguidores cómo están siendo los primeros meses de Martín y su vuelta a la rutina, y es que hace unos días ya confesó en su cuenta de Instagram que había vuelto a hacer deporte, ya que era algo que había preferido apartar por un tiempo para estar junto a su hijo.

La influencer también ha retomado algunos compromisos profesionales que había dejado a un lado tras convertirse en madre, y así lo explicaba a través de sus redes. Eso sí, aseguraba que si algo le está costando trabajo es separarse del pequeño que tan solo tiene dos meses, y por ello intenta que esos compromisos duren el menos tiempo posible.

Probablemente su hijo se haya convertido en uno de los bebés más conocidos de las redes sociales, y es que tanto su madre como su padre, Pablo Castellano, se pasan todo el día compartiendo con sus seguidores algunos momentos muy tiernos de Martín. Desde que anunció que estaba esperando a su primer hijo, la influencer no ha parado de publicar imágenes de su marido cuando era pequeño y no duda en confesar las ganas que tenía de que se pareciera a él.

Hace varios días María compartió una imagen del niño y rápidamente se llenaron de comentarios comparándolo con su pareja, y es que aunque solo tenga dos meses padre e hijo son dos gotas de agua. "Martín es clavadito a su papi", "Igual que Pablo", "Cada día se parece más a su padre", eran algunos de los mensajes que les dejaban sus seguidores asombrados por el increíble parecido.

"Todos decís que Martín se parece mucho a Pablo y tenéis razón… pero mirad esta foto y luego me decís si habéis cambiado de opinión", compartía la empresaria en sus stories junto a dos imágenes en la que se ve a ella con tan solo unos añitos y a su hijo, y la verdad que también se puede decir que el pequeño se parece a su madre.

