María Pombo celebra su primer cumpleaños con unas tiernas fotografías

Este domingo 17 de octubre María Pombo celebra su 27 cumpleaños. Aunque cada aniversario la influencer suele mostrar en sus redes sociales cómo lo ha celebrado junto a su familia y amigos, lo cierto es que en esta ocasión es más especial de lo habitual, ya que es el primero que pasa como madre.

María Pombo Instagram | Instagram María Pombo

Como podrás recordar, el pasado mes de diciembre la instagramer daba a luz al pequeño Martín, su primer hijo junto a su marido Pablo Castellano. Además, ha sido este mismo el que ha querido felicitarle por sus redes sociales: "Feliz cumpleaños a mi persona favorita. Eres un milagro caído del cielo, solo puedo dar gracias por tener a una mujer como tú a mi lado y por haberme hecho el regalo más grande. Te quiero".

Además, de esas bonitas palabras, Pablo ha compartido unas bonitas fotografías en blanco y negro de su mujer junto a su hijo Martín.

María Pombo | María Pombo Instagram

Su primer año como madre

Durante estos 10 meses que María Pombo ha vivido como madre primeriza, ha querido compartir con todos sus seguidores cada detalle de su día a día. Incluso reveló cómo estaba su cuerpo tras ser madre y si pasaría por quirófano para hacerse algún retoque estético:

"Estoy FELIZ con mi cuerpo y con lo que ha sido capaz de hacer. Ahora me toca a mí ponerme las pilas para estar en forma y sentirme cómoda al 100%. Él ya ha hecho bastante", decía. "Lo pienso todos los días de mi vida. Me gusta mi pecho grande pero me encantaría que fuera 1 o 2 tallas más pequeño. Sobre todo ahora que está más grande y no me cabe ni uno de mis sujetadores y bikinis antiguos".

