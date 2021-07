Laura Escanes responde a los rumores de crisis y a si volvería a ser madre

Laura Escanes y Risto Mejide llevan casados ya cuatro años. Han demostrado que la diferencia de edad no significa nada para ellos, y han formado una preciosa familia, junto a Roma, su única hija en común, y Julio, el hijo de Risto con su anterior pareja.

La influencer, es muy cercana en sus redes sociales, y siempre ha compartido con sus seguidores su experiencia como madre, incluso ha querido mostrar la parte menos bonita de la maternidad, lo duro que puede llegar a ser, y los momentos de presión. Hace un par de días, Laura Escanes estuvo respondiendo preguntas que le hicieron sus fans a través de Instagram, y hubo una que se repetía continuamente: ¿volverás a ser mamá? Está claro que sus seguidores quieren volver a verla embarazada, y ella respondía de la siguiente manera: "Nunca se sabe las vueltas que puede dar la vida, pero si nos lo planteamos sería en el momento que estemos fijos en una ciudad. Ahora vivimos en un avión, literalmente".

Responde a los rumores de crisis

También quiso desmentir que existiera algún tipo de crisis de pareja entre ella y Risto. Simplemente explicó que desde tuvieron a Roma, su relación ha cambiado. "Ser padres es un reto, y descubrimos cosas el uno del otro que antes no conocíamos", aclaró que el cambio en una relación no siempre es malo, evolucionar es una etapa más de la vida y la relación.

Definitivamente, Laura afirmó que tener un bebé no es algo que tengan pensado en el corto plazo, pero que no lo descarta más adelante. Ahora mismo, su situación profesional le exige viajar continuamente, y tener un recién nacido cambiaría incluso más las cosas. Además, tal y como ha contado en sus redes, su pequeña Roma se encuentra en una etapa en la que no duerme bien, y eso influye en el descanso de sus padres. ¿Volverá a ser madre? En un futuro no lo podemos descartar, pero parece ser que habrá que esperar un tiempo hasta que volvamos a ver a Laura con tripita de embarazada.

