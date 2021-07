Elena Tablada enseña el duro comentario que ha recibido por cómo habla a su hija pequeña

Compartir a través de las redes sociales tu día a día tiene, como todo en la vida, sus cosas buenas y sus cosas malas. Entre las buenas, pues que debido a la influencia que ejerces en otros, puedes llegar a vivir cómodamente de tu imagen gracias las colaboraciones con marcas, pero también al mostrar prácticamente todos los aspectos de tu vida te arriesgas a que la gente opine de ello, y hay ocasiones, en los que esos comentarios pueden ser terriblemente crueles.

Desde hace tiempo, la figura de los haters va de la mano con las redes, y han sido muchas las ocasiones en las que hemos visto a famosos denunciar algunos de estos horribles comentarios que reciben, como en esta ocasión ha hecho Elena Tablada.

La diseñadora ha querido mostrar a través de sus Stories de Instagram el duro comentario que ha recibido por parte de una de sus seguidoras por cómo habla a su hija pequeña: "Por qué hablas a la niña como si tuviera una deficiencia mental??? No se te entiende nada... No lo digo con maldad, eh? Solo pregunto y deseo que no le pase nada malo... Yo entiendo que a los bebés se les hable con 'cariñitos' pero lo tuyo no es normal...". Un terrible mensaje al que Elena Tablada no ha dudado en responder de forma directa y muy sincera: "Porque me da la gana", escribe junto a varios emojis riéndose.

Elena Tablada | Redes

Actualmente, la diseñadora se encuentra en Miami junto a sus dos hijas, Ella y Camila, la primera fruto de su relación con David Bisbal y la segunda de su actual matrimonio con Javier Ungría. Y es que Elena tenía muchas ganas de disfrutar tranquilamente con sus hijas de la familia que tiene allí, porque aunque en el momento que pudo viajó hasta allí para que conociesen a la pequeña Camila, estaba deseando poder disfrutar de unos días de vacaciones tranquilamente junto a su familia.

