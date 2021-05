Vania Millán posa sin nada de ropa mostrando su cuerpo al natural

Son momentos complicados para Vania Millán. Desde hace tiempo, la ex Miss España ha hecho públicas sus ganas de convertirse en madre, un camino que está siendo bastante difícil para ella… Y es que después de anunciar que se estaba sometiendo a un tratamiento para conseguirlo, la almeriense se ha visto obligada a tener que paralizarlo tras dar positivo en coronavirus días después de que su novio, Julio Bayón, también se contagiase.

"Os quiero contar de nuevo mi aprendizaje con este proceso de fertilidad, porque todo son lecciones y, de nuevo, me ha llegado otra. La lección que saco o lo que me ha venido a la cabeza es que ningún proceso de cambio se puede llevar con prisa ni con la ansia del resultado", comenzaba diciendo. Y es que tras confirmar que era positivo en covid: "Estaba en pleno proceso de estimulación. La semana que viene era la extracción y todo se tiene que parar. Me tienen que provocar ahora que venga la regla y empezar en otro momento, cuando todo esto pase", comentaba a través de un vídeo que publicaba en Instagram.

Tras esta publicación, Vania recibió un sinfín de mensajes de apoyo, tantos que no dudó en publicar otro vídeo agradeciendo tal número de muestras de cariño: "Gracias. Aprovecho el tiempo que me deja este momento para daros las gracias por todas vuestras muestras de cariño. Quería lanzaros el mensaje de que estoy bien y de que en definitiva todos tenemos y pasamos por situaciones que sin darnos cuenta aunque duelan nos llevan a ser mejores. Os mando millones de besos y kilos de agradecimiento".

Pasados los días, la modelo ha querido compartir una imagen de lo más natural donde se desnuda para todos sus seguidores mostrando su cuerpo completamente al natural. Una publicación que acompaña de un sentido y reflexivo mensaje con el que refleja el complicado momento que atraviesa: "Mirando tus tristezas, tus frustraciones, tus enfados, tú dolor... tu vulnerabilidad y tus miedos es cómo puedes levantarte siendo 100% tú. La fuerte, la responsable, la que puede... puede ser muy cansado sino se abraza la otra parte... la debilidad".

