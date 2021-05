Vania Millán, obligada a parar el proceso para ser madre

Más información Las declaraciones de Vania Millán sobre la supuesta mala relación de Pilar Rubio y su cuñada Lorena Gómez

Vania Millán siempre ha compartido su deseo de convertirse en madre. Pero parece que el proceso para conseguirlo no está siendo nada sencillo, y más ahora que se ha visto obligada a paralizarlo por un motivo de peso, y es que la almeriense ha dado positivo por coronavirus días después de que su novio, Julio Bayón, también lo diera.

La ex Miss España ha querido compartirlo con sus seguidores a través de un vídeo en el que tumbada en la cama y mostrando su cara al natural, ha revelado cómo se siente. Y es que tras no obtener los resultados esperados después de haber congelado sus óvulos, inició el proceso de fecundación in vitro.

“Os quiero contar de nuevo mi aprendizaje con este proceso de fertilidad, porque todo son lecciones y, de nuevo, me ha llegado otra. La lección que saco o lo que me ha venido a la cabeza es que ningún proceso de cambio se puede llevar con prisa ni con la ansia del resultado”, comenzaba diciendo. Y es que tras confirmar que era positivo en covid: “Estaba en pleno proceso de estimulación. La semana que viene era la extracción y todo se tiene que parar. Me tienen que provocar ahora que venga la regla y empezar en otro momento, cuando todo esto pase”.

Asegura que los dos se encuentran bien, y la modelo, visiblemente afectada, asumía lo sucedido: “No era el momento y tengo que aceptarlo”. Así más tarde agradecía a sus seguidores las palabras de apoyo y cariño: “Para dejar de preocupar, que yo entiendo que mucha gente se pueda preocupar por mí, y hacer ver que, a pesar de todo, estoy bien”, y continuaba “con energía, con ganas de seguir”.

