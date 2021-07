El padre de Meghan Markle amenaza con llevarla ante los tribunales si no le deja conocer a sus nietos

Thomas Markle ha decidido ir más lejos con sus amenazas, y ha anunciado en una entrevista para Fox News su intención de llevar al príncipe Harry y a su propia hija ante la justicia si es necesario. La salud de Thomas a sus 77 años es delicada, y admitió tener miedo de no poder conocerlos si deja pasar mucho más tiempo. También criticó a los duques de Sussex por su mal comportamiento con la Casa Real Inglesa: “Archie y Lili no son política. No son peones. No son parte del juego. Son niños pequeños y también son miembros de la realeza. Tienen los mismos derechos que cualquier otro miembro de la Familia Real".

Durante esta entrevista, Thomas Markle dejó muy claro que quiere formar parte de la vida de sus nietos, y afirmó: “Solicitaré a los tribunales de California los derechos para ver a mis nietos en un futuro muy cercano".

Meghan Markle y el Príncipe Harry viven actualmente en Los Ángeles, a tan solo 100 kilómetros de la residencia de Thomas.

No es la primera vez que Thomas Markle amenaza a su hija. De hecho, ya lo intentó el pasado mes de junio, cuando afirmó en exclusiva para una cadena de televisión australiana que sacaría a la luz “todos los trapos sucios de Meghan” si no le dejaban conocer a sus nietos.

Una relación complicada

La relación de Meghan Markle con su padre es nula desde que se descubrió que Thomas tenía intención de vender fotos pactadas a unos paparazzi, poco antes de su boda. Desde ese momento, la tensión solo ha crecido entre ellos, sobre todo desde el nacimiento de sus nietos, los pequeños Archie, de dos años y Lili de apenas unos meses. En anteriores ocasiones, la duquesa de Sussex ya ha expresado que encuentra difícil la reconciliación con su padre.

...

Seguro que te interesa...