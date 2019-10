Si bien el príncipe Harry y Meghan Markle han mostrado siempre la mejor de sus sonrisas ante los medios, haciendo caso omiso a los constantes ataques que se producían contra ellos, parece que finalmente la pareja ha terminado por explotar.

Ha sido Harry quien ha tomado la decisión de publicar un impactante comunicado en el que ha querido denunciar el acoso y derribo constante al que se ha visto sometida su mujer desde el momento en que entró a formar parte de la familia real inglesa. Recordemos que han sido innumerables los titulares que ha protagonizado la duquesa de Sussex, además de ser tachada de calculadora, ambiciosa, manipuladora o trepa, entre muchas otras cosas.

Y la cosa no termina ahí, ya que la vida familiar de Meghan ha sido expuesta desde todos los ángulos, habiendo sido atacada incluso por su propio padre y sus hermanastros. De hecho, el diario británico Mail on Sunday no dudo en publicar el contenido de una carta privada entre la duquesa de Sussex y su padre.

"Como pareja, creemos en la libertad de los medios y el reporterismo honesto y objetivo. Lo consideramos una piedra angular de la democracia y, en el estado actual del mundo, a todos los niveles, nunca hemos necesitado de forma tan notable a unos medios responsables", comienza citando el príncipe Harry en el extenso comunicado. "Desafortunadamente, mi esposa se ha convertido en una de las últimas víctimas de una prensa británica de tabloides que organiza campañas contra individuos sin pensar en las consecuencias. Una campaña despiadada que se ha incrementado a lo largo del último año, durante su embarazo y mientras criamos a nuestro hijo recién nacido".

Aunque han sido sus desgarradoras palabras finales, en las que recuerda a su madre, la fallecida Lady Di, las que más conmueven. "He visto lo que ocurre cuando alguien a quien amas es comercializado hasta el punto en el que ya no son tratados o vistos como personas reales. Perdí a mi madre y veo ahora a mi mujer ser víctima de las mismas fuerzas poderosas", ha zanjado.

Además, el duque de Sussex ha determinado que ya se han tomado medidas legales contra los responsables.

