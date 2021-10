Carla Vigo zanja los rumores sobre si su tía, la reina Letizia, le ha dado un toque de atención

Carla Vigo está viviendo una etapa de cambios, pues hace unas semanas se estrenó como colaboradora de un programa de televisión donde pudo mostrarse tal y como es, pero después de varios programas, la prima de la princesa Leonor ha decidido dejar la televisión para centrarse en su sueño: la interpretación. La joven está aprovechando para formarse como actriz y poder vivir de ello, ya que es una de sus pasiones.

Una nueva andadura que la tiene un poco ausente en las redes sociales y así se lo hacen saber sus seguidores, quienes creen que su ausencia ha sido porque se lo ha dicho su tía, la reina Letizia. "Te pegaron el toque Carla, admítelo. No publicas nada. Hace bien Letizia", ha escrito uno de sus seguidores en una publicación de Instagram.

Una incógnita que a día de hoy muchos se preguntan y por la cual Carla empieza a estar un poco cansada, tanto que no ha dudado en responder a este tipo de comentarios: "Sois muy pesados con ese tema. No subo cosas porque me estoy centrando en otras y no tengo tanto tiempo, así de simple. Por favor no seáis conspiranoicos y no habléis sin saber", ha confesado a través de su Instagram Stories, dejando claro que su tía no le ha dicho en ningún momento lo que tiene que hacer.

Carla Vigo | Instagram Stories Carla Vigo

Y es que es normal que la gente no pare de preguntarle, ya que en tan solo unos meses Carla se ha convertido en una auténtica influencer con más de 28.000 mil seguidores en su perfil de Instagram, el mismo que utiliza para subir contenido de sus proyectos y muchas fotos con los que serán sus próximos compañeros de profesión.

