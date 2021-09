Los verdaderos motivos de la cancelación definitiva del concierto de Álex Casademunt

El pasado mes de marzo, Álex Casademunt falleció a causa de un trágico accidente, el cual acabó con su vida. Una pérdida muy triste para sus familiares y para sus amigos de profesión, quienes meses más tarde no dudaron en formar parte de un concierto para recordar al cantante, homenaje que se tuvo que aplazar hasta septiembre.

Este mismo mes se iba a celebrar su despedida con la participación de muchos artistas, pero tras muchos meses de esfuerzo y preparación se cancela. "Lamentamos informar que, el Concierto Homenaje a Álex Casademunt programada para el próximo 24 de septiembre en Wizink Center Madrid, queda cancelado. Dicha decisión se ha tomado de manera consensuada tanto con la familia como con todas las partes implicadas. Sentimos los inconvenientes que esta cancelación pueda ocasionar", comunicado que hizo público este martes el Wizink Center.

Aunque no han querido desvelar las razones principales por las que se suspende el concierto, la revista SEMANA ha podido hablar con su entorno más cercano, y es que parece que el motivo no tiene nada que ver con el económico. "Tras una suma de varias razones, no se han dado las circunstancias para hacerlo", contaba una persona muy cercana a la familia. Después de varios meses trabajando duro para sacar adelante este concierto, este mismo martes el equipo, sus familiares y amigos han llegado al acuerdo de no hacerlo.

"Querían hacer algo a lo grande por Álex y no algo pequeño. Al final, se ha decidido renunciar", contaba a la revista. Y es que al parecer este es uno de los principales motivos por los que se suspende el homenaje, decisión que ha sido un palo para la familia y la discografía, ya que querían despedir al cantante por todo lo alto.

