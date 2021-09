El vestido de diamantes y transparencias de Kendall Jenner inspirado en Audrey Hepburn para la Gala MET 2021

Kendall Jenner estaba guapísima en la MET gala, celebrada como cada año en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. En esta gala los invitados al evento tienen que ir acorde con la temática marcada por los organizadores, en esta ocasión era: Estados Unidos. En cuanto se supo el tema los diseñadores se pusieron a explotar sus ideas. Había algunos tópicos a los que recurrir como la estatua de la libertad, las estrellas… Los atuendos han sido muy variados este año. Kendall ha optado por elegir el vestuario de una escena de una película americana, 'My Fair Lady', como inspiración.

La modelo luce como la intérprete Audrey Hepburn en su exitoso papel de 'Eliza Doolittle', concretamente en la escena del 'Embasy ball', en la que lleva un vestido eduardiano lleno de cristales y piedras, diseñado por Cecil Beaton. Givenchy ha sido el encargado de recrear una versión de este impresionante atuendo para la gala más comentada del año. Audrey Hepburn es uno de los iconos estadounidenses más relevantes de la época. La influencer perteneciente al clan Kardashian, ha sabido cómo revivir a la actriz en la alfombra roja. Además, se ha metido totalmente en su personaje con algunos accesorios como los guantes transparentes. Respecto al beauty look, ha llevado un moño de bailarina y un 'make up' discreto.

La modelo ha sido alabada, sin embargo su hermana Kim Kardashian ha sido durante criticada por su inquietante outfit. Acudió al evento con un total look de color negro que no dejaba ver ni un centímetro de su cuerpo, diseñado por Demna Gvasalia para Balenciaga. Además, iba acompañada de alguien que llevaba su mismo look, no hemos podido desvelar quién era este invitado por la cantidad de tela que tapaba su ser. Muchos apuntan que podría ser su expareja, Kanye West, ya que su último álbum 'Donda', luce esta estética.

