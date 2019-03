Sienna Miller, Ana de Armas y Alexa Chung se dejan conquistar por los naked dresses y el estilo 'naíf'

Comenzamos el ranking de las mejor vestidas con Adriana Ugarte. La protagonista de 'Palmeras en la Nieve' recogía su premio 'Espíritu Indomable' en el Festival de Sitges con un diseño de Monica Cordera. Un vestido repleto de color y estampado, corto y de aire preppy que combinó con unas sandalias en color nude.

Whitney Port también tiene su hueco esta semana por lucir un outfit que nos transporta a la época de los 90. Un look muy de tendencia formado por una camiseta de rayas, unos vaqueros high waist de pata ancha y unas chanclas de Nike de goma. ¡Muy 'cool'!

El puesto número 7 es para la siempre sexy Irina Shayk. La top acudió al evento que organizó Intimissimi en Verona con un conjunto de falda lápiz y un top de encaje negro. El maquillaje en tornos tierra y las sandalias de tacón tipo plataforma son una elección de diez.

Continuamos con Alexa Chung. La it girl paseó su elegancia 'naif' en una fiesta organizada por Bulgari en Nueva York. Para la ocasión, Alexa se decantó por este romántico diseño azul petróleo de tul bordado y mangas de gasa de Valentino. ¡Un vestido de cuento!

El ecuador del ranking es para Ariadne Artiles. La guapa modelo optó por un diseño de Trucco negro con una raja infinita con estampado de besos. Un look al que dio el toque característico optando por una chupa con forro de topos en los mismos tonos que su vestido. ¡Sexy y chic!

El puesto número 4 es para Kate Hudson. La actriz deslumbró en la fiesta de La Mer con un vestido de gasa de manga larga con estampado floral y repleto de aperturas. ¡Un look boho perfecto para irse de fiesta!

El bronce de la semana es para Eugenia Silva. Siempre desprendiendo estilo, la exmodelo ha lucido esta semana un vestido repleto de adornos en 'black and white'. Un look al que aportó el toque de color con su clutch.

Ana de Armas se lleva la plata. La actriz acudió invitada al 50º Aniversario de la revista Cosmopolitan celebrado en Los Ángeles con un impresionante naked dress de Blumarine. Un diseño con pequeñas y coloridas flores bordadas que combinó con unas sandalias de finas tiras en rojo otorgando así todo el protagonismo a esa maravilla de vestido.

El oro de la semana es para una romántica Sienna Miller. La actriz paseó por la alfombra londinense este precioso vestido vaporoso, ligero y etéreo en color blanco. La caída del vestido y los detalles de encaje en las mangas y el bajo del diseño le confieren al look un estilo más elegante. ¡Simplemente espectacular!

Y el fashion crime de la semana es para Fergie. Aunque al principio parezca no tan feo como lo llegaréis a ver, paciencia porque este look tiene mucha tela. Y es que esos pantalones blancos con la rodilla que parece que va a salir disparada es horripilante. Por no hablar de esos botines negros de bruja que parecen estar dándose de leches con el pantalón. Mención aparte merece su blusa, que seguramente en más choni ya ni exista. Vamos, un auténtico fashion crime.