La prenda de invierno que te podrás seguir poniendo en todos tus looks este verano

Lo primero que pensamos con la llegada del calor y de las sofocantes temperaturas es en el necesario cambio de armario con el que dejar atrás todas aquellas prendas que nos recuerden al frío de invierno: suéteres de lana, camisetas térmicas o calcetines largos para que se queden desterrados una larga temporada.

Es ahí cuando todo el protagonismo de estos pesados atuendos queda delegado en los bikinis, los tops y los shorts. Sin embargo, en ocasiones, los polos opuestos se atraen y es por eso por lo que no es ninguna locura que te digamos que vas a poder seguir luciendo una de tus prendas favoritas de invierno en esta temporada estival.

Aunque creas que morirás en el intento, las botas van a seguir formando parte de tus outfits este verano. Y es que, muchas de nuestras influencers, a través de sus respectivas redes sociales, ya han dejado prueba de que este año sus sandalias y sus deportivas han quedado relegadas a un segundo plano.

Un look bohemio y relajado es el más cool para llevar durante el verano y, además, siempre hay un tipo de bota diferente para el estilo que más vaya con tu personalidad. Por ejemplo, las botas 'cowboy' son perfectas para lucir tanto con un vestido ligero como con un top y unas bermudas vaqueras con las que aportarle a tu estilismo una estética 'boho'.

Sin embargo, si eres de las que le eres fiel a los básicos y no te gusta arriesgar demasiado, siempre puedes optar por unas botas negras de plataforma con las que presumir de un look más rockero. En cambio, si por el contrario, lo que buscas es un look más femenino y atrevido, las botas blancas con tacón serán tu solución perfecta.

Por otra parte, si es que eres del norte o de las que cada verano aprovecha para hacer una escapadita a lugares en los que las temperaturas refrescan, no dudes en ponerte unas botas de agua con las que despreocuparte de la lluvia o del mal tiempo. Un look cómodo, apropiado y bonito que te salvará de todas esas previsiones de lluvia para que no tengas que sufrir los chaparrones.