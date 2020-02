El próximo 3 de junio se cumplirán 3 años de la muerte de David Delfín. El famoso diseñador fallecía tras años de luchar contra el cáncer.

Una triste noticia que dejó a todos completamente desolados, y es que el diseñador era un personaje muy muy querido.

Amigos cercanos al diseñador han querido recordar el gran talento de David Delfín en el año en el que cumpliría 50 años y 20 dentro del mundo de la moda con una gran exposición en su memoria que podrá verse en la sala de exposiciones del Canal de Isabel II en Madrid hasta el 10 de mayo.

Un momento muy especial para todos, y así de emocionado se mostraba su expareja Pelayo Díaz ante los medios durante la inauguración de la exposición donde recordó a uno de los grandes amores de su vida.

En el vídeo te dejamos las declaraciones del diseñador e influencer al completo.

Además Pelayo ha querido rendirle su particular homenaje dedicándole un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

"Mi talentoso David: Allá donde estés te estás riendo a carcajada limpia tapándote la boca como solías hacer, y has dejado un legado tan increíble que habla tan bien de ti y de tu trabajo pero sobretodo, de tus sentimientos. No te interesaba la moda sin sentimiento y ha quedado claro. La carta de la señora indignada con tu desfile es ese tipo de reafirmación de que no dejabas indiferente a nadie, nunca lo has hecho. Eras magnético, atraías a todos y todas y acababan amándote, esa era tu magia. Te quiero David y te sigo admirando porque, aunque no estés, estás. Si tu también te quieres enamorar o tienes un poquito de curiosidad la retrospectiva sobre Davidelfin está en la Sala Canal de Isabel II hasta el 10 de Mayo", escribe junto a su post.

Seguro que te interesa...

La provocativa foto de Pelayo Díaz desnudo con su marido