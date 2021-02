Así es Natalia Bryant, la hija mayor de Kobe y Vanessa Bryant que acaba de fichar por la agencia de modelos de Gigi Hadid

Natalia Bryant, la hija de Kobe Bryant y Vanessa Laine, ha decidido impulsar su carrera como modelo y es que la joven de 18 años ha comenzado un nuevo proyecto profesional después de fichar por la agencia IMG Models Worldwide, por lo que han sido muy buenas noticias para la familia después de este duro año tras el fallecimiento del jugador junto a su hija Gianna.

"Siempre he estado interesada en la moda desde que era pequeña. Me encanta esta industria y siempre he querido ser modelo. Aunque tengo mucho que aprender y siento que esta es una gran oportunidad", explica la joven en su última publicación de Instagram mientras anunciaba la noticia que también ha compartido su madre muy orgullosa, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

Por su parte, la vicepresidenta de la agencia, Maja Chiesi, ha hablado sobre la llegada de la joven: "Natalia tiene un futuro brillante por delante. Nos sentimos honrados de asociarnos con ella para dar forma a su carrera en el mundo de la moda y la belleza, y no podemos esperar a ponerla en contacto con oportunidades frescas y emocionantes que hagan de escaparate de su personalidad multifacética y su aspecto".

Y es que esta agencia representa a la mayoría de modelos del panorama internacional entre las que se encuentra Gigi Hadid, quien se ha mostrado muy contenta tras hacerse oficial la llegada de la joven. "Bienvenida, ángel", le dedicaba la supermodelo en una historia de Instagram, aunque no ha sido la única que se a alegrado de esta buena noticia para la familia Bryant.

