Lamentablemente vivimos en una sociedad que nos alimenta más nuestras inseguridades en vez de ayudarnos a ver que la belleza no se puede medir ni definir.

No existe una "receta mágica" para aprender a quererse de la noche a la mañana, cómo digo en el vídeo es un proceso que dura toda la vida pero realmente merece la pena.

Es cierto que los días malos muchas veces juegan en tu contra, que cuando menos te lo esperas vuelve a aparecer la sombra de tus miedos e inseguridades, pero que los días malos no tapen toda la luz que has logrado conseguir hasta ahora. Al menos es lo que pienso yo cuando me ocurre y es que desde que cuido mi cuerpo porque lo amo y respeto, los días malos ya no tienen la capacidad de dañarme tanto como antes.

Yo en unos meses seré mamá y tengo la sensación de que cada día me despierto en un cuerpo diferente. No voy a negar que no sé si estoy preparada para los cambios emocionales y físicos que ello supone pero también sé que estoy en el buen camino. A día de hoy me quiero mucho y me quiero bien. Me respeto y me cuido. Creo que eso es lo importante.

La vida es demasiado bonita como para escondernos tras nuestros complejos.

Espero que os guste.

Un beso!!

