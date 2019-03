Kendall Jenner, Gigi Hadid y Hailey Baldwin te dicen lo que te tienes que poner para lucir el mejor look del Festival de Coachella 2015

EL ROLLITO FESTIVALERO TRIUNFA ADEMÁS ESTA TEMPORADA EN LA CALLE

La suerte de que este año el rollito festivalero no solo se lleve en Coachella hace que nos fijemos más aún en los looks que se lucen por este evento. Y es que lo ‘folk’, lo ‘boho chic’ y lo ‘setentero’ no es sólo para llevarlo en esta cita, sino que también es lo que se ve esta temporada en las calles. Por ello no podemos dejar de observar con lupa los looks que han lucido Kendall Jenner, Gigi Hadid, Hailey Baldwin o Sarah Hyland, entre muchas otras.