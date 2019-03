La española Mireia Lalaguna es elegida Miss Mundo 2015

España vuelve a triunfar en el mundo de la moda. La representante española en el certamen de Miss Mundo ha sido coronada como la más bella. Su nombre es Mireia Lalaguna es de Barcelona y estudia farmacia.

Este ha sido el 65 certamen del concurso de belleza y se ha celebrado en la ciudad china de Sanya.

Entre las cinco finalistas también quedaron la representante de Jamaica, Sanneta Myrie, y la de Líbano, Valerie Abou Chacra, mientras que la ecuatoriana María Camila Marañón fue la latina mejor clasificada, al figurar entre las 20 primeras.

La alta y rubia, Mireia, con el pelo recogido a un lado y enfundada en un espectacular traje celeste que dejaba ver toda la espalda, se sentó en el trono de reina mientras la vencedora de la edición de 2014, la sudafricana Rolene Strauss, le colocaba la corona azul de brillantes que portará durante los próximos 12 meses. La joven catalana no disimuló su incredulidad, ya incluso en los primeros momentos del concurso, cuando pasó a ser una de las finalistas, por delante de grandes favoritas como las representantes de Francia, Venezuela o la anfitriona China.

"Cuando han dicho mi nombre, no me lo esperaba para nada, pero estoy muy contenta", destacó a Efe la joven barcelonesa, quien subrayó que el jurado que la ha votado "ha sabido encontrar quién soy realmente, porque buscaban una belleza interior, no sólo exterior".

La flamante Miss Mundo española dedicó la victoria a sus abuelos, "que no han podido venir porque China está muy lejos", aunque quienes sí le acompañaron fueron sus padres, quienes no ocultaban su felicidad.

"Estamos emocionadísimos, en una nube, igual que ella", subrayó su madre, Encarna Royo, para la que su hija "es una persona que emana mucho amor y que lo hará muy bien en este año" (de reinado). "De pequeña era la chica alta de la clase, la que tenía los labios más pronunciados, y se le reían", recordó Royo , quien también subrayó que Miss Mundo "es algo más que un concurso de belleza, y por eso se ha presentado".