Escotes de vértigo y 'crop tops' de infarto aprueban con un 'suficiente' en los 10 mejores looks de la semana

LOS 10 MEJORES LOOKS DE LA SEMANA

Esta semana las ‘celebs’ lucen unos estilismos de lo más variados para conseguir entrar en los 10 mejores looks de la semana. Aunque bien es cierto que no todas han acertado de pleno con sus ‘outfits’, encontramos looks para todos los gustos: algunos espectaculares, otros correctos y siempre hay alguna despistada que ese día no vino a visitarla la inspiración más fashion. ¿Quieres saber quiénes están dentro?