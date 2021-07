Así es Beoxy Platino, lo último en tratamientos corporales

La semana pasada tuve la gran suerte de poder ir a probar el tratamiento corporal BeOxy Platino, un protocolo en cabina que estimula de manera natural la generación de colágeno, aporta hidratación, elasticidad y firmeza al mismo tiempo que ayuda a liberar toxinas y estimular la circulación sanguínea. La clave de su éxito es que combina el oxígeno con el uso de productos cosméticos y aparatología para potenciar sus efectos y ayudar a definir la silueta y mejorar la piel. Una maravilla de tratamiento que, si podéis, tenéis que ir a probar en alguno de sus centros autorizados.

MI EXPERIENCIA CON BEOXY PLATINO

Antes de comenzar con el tratamiento, lo primero que hizo la formadora fue tener una visión general de cuáles era mis preocupaciones corporales. Para ello me preguntó qué cosas me preocupaban de mi cuerpo y cuáles quería mejorar para, a partir de esa base, comenzar a trabajar. En mi caso el principal problema es la zona abdominal, desde los embarazos tiendo a acumular grasa localizada en la zona y me gustaría poder eliminarla.

Así que con esta información Elvira decidió aplicar radiofrecuencia en la zona para recuperar la firmeza y elasticidad de la piel.

Para ello dividió la zona a tratar, en mi caso el abdomen, en 4 partes imaginarias para ir tratándolas con la radiofrecuencia. Mediante movimientos circulares y con la ayuda de un gel conductor fue activando y calentando la zona hasta llegar a una temperatura determinada que coincide con el enrojecimiento de la piel. Ese momento indica que se debe de mantener una temperatura constante de trabajo en la zona que dura aproximadamente unos 5 minutos. Este proceso se repite por cada una de las zonas imaginarias hasta completar toda el área abdominal.

Para finalizar, Elvira aplicó la crema reafirmante corporal Body Firm con un masaje suave y rápido para evitar enfriar la zona tratada con la radiofrecuencia.

Una vez terminada la sesión del tratamiento se recomienda para las horas posteriores no realizar deporte, bañarse con agua caliente o cualquier otra actividad que pueda favorecer el aumento de temperatura de la zona tratada ya que aminoraría los efectos.

El número medio de sesiones recomendadas para este tratamiento es de 8. Las primeras 4 sesiones se hacen 1 vez a la semana y las otras 4 sesiones cada 2 semanas.

Pero mi experiencia con BeOxy no acabó aquí. Elvira me animó a probar también el tratamiento facial que es ideal no solo para regenerar la piel y aportarle vitalidad e hidratación, sino también para evadirse y relajarse.

Para ello, comenzó limpiando y exfoliando mi piel para dar paso a la aplicación, mediante la ayuda de un aerógrafo, del serum Oxy Plus enriquecido con ácido hialurónico y un cóctel de vitaminas. Acto seguido, el gran protagonista es el oxígeno puro al 95%, que se encarga de sellar y estimular la microcirculación ayudando al serum a llegar a las capas más profundas de la piel. Elvira fue trabajando el oxígeno por todo el rostro para definir los pómulos y el óvalo facial, abrir la mirada, difuminar líneas de expresión…

Pero el momento más maravilloso de este tratamiento llegó cuando la formadora me puso la famosa cúpula de oxígeno. Aporta a la piel oxígeno al 95% para favorecer la renovación celular y favorecer la circulación, que combinada con luz led azul y roja y la música que acompaña a la propia cúpula hizo que ese momento fuera uno de los más relajantes de mi vida. Me evadí durante unos 15 minutos totalmente de todo.

RESULTADOS

Me encantaría poder deciros que con BeOxy Platino corporal mi abdomen está perfecto y sin nada de grasa localizada, pero eso es imposible ya que solo he podido probar 1 sesión y para poder comenzar a ver resultados es necesario al menos 4 sesiones. Lo que sí que he podido probar es que es un tratamiento indoloro, muy agradable y en el que con solo 1 sesión he notado mi piel algo más firme e hidratada.

Sin embargo, con el tratamiento BeOxy Platino facial, sí que los resultados son inmediatos tras la primera sesión. Al instante mi piel estaba más luminosa, hidratada, suave y firme. Ya hace una semana y media que lo probé y aún noto los resultados en mi rostro. Os lo recomiendo como tratamiento flash porque es una gozada.