El criticado look que Alejandra Rubio llevó el Domingo de Ramos

Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, es toda una influencer. Sus particulares looks, en los que el negro es siempre el protagonista, tienen adeptos y críticos. Así el pasado Domingo de Ramos, su estilismo fue de lo más polémico, según señalaron muchos usuarios.

Y es que Alejandra se encontraba en Málaga disfrutando de las vacaciones de Semana Santa, cuando decidió publicar una foto para desear a todos un “Feliz Domingo de Ramos”, pero su elección no convenció a un buen número de seguidores.

En la instantánea podemos ver a la joven con una camiseta de tirantes que deja parte de su abdomen al aire, unos pantalones de campana en los que predominan las transparencias y uno botines de plataforma.

Según muchos, este no era el look apropiado para la cita religiosa. De ahí que no hayan dudado en lanzarle mensajes entre los que se pueden leer: “Pues no es que vayas tú muy de Domingo de Ramos, la verdad sea dicha” o “Cómo se puede ser tan hortera”.