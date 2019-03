La actriz de 'Friends', Courteney Cox, se quita el botox de la cara

Courteney Cox ha concedido su entrevista más sincera. La actriz de 'Friends' ha confesado a la revista New Beauty que no está contenta con sus retoques estéticos.

Y es que aunque Courteney decidió recurrir a la cirugía para plantarle cara al paso del tiempo: "Crecí pensando que la apariencia era lo más importante y es muy triste porque me metí en problemas. Estuve trabajando duro por mantenerme pero, en realidad, empeoró las cosas". Ahora la actriz de 'Friends' se ha arrepentido y quiere envejecer de manera natural por lo que ha decidido retirarse el botox que tenía en la cara.

"Me han disuelto los implantes de relleno. Me siento mejor porque parezco yo misma. Las cosas van a cambiar. Todo caerá. Traté de no estropearme, pero en realidad, me daba una falsa apariencia", explica en el magazine.