El acertado cambio de look de Blanca Suárez con el que ha vuelto a sus orígenes

Blanca Suárez se suma a la lista de influencers que han pasado por la peluquería para la vuelta de septiembre. La rutina y el trabajo vuelven, adiós a la playa y a la piscina, dos de los sitios en los que nuestro cabello se ve más dañado. Y es que parece que nuestras celebrities cogen mejor el inicio de curso con un nuevo look y cuidando su melena. La actriz que ha pasado por diferentes tonos de rubio ahora ha preferido tirar hacia un tono más oscuro. Blanca ha elegido a su estilista de confianza, María Roberts, para realizarse el cambio. Y es que, Roberts se ha convertido en la estilista de referencia de caras como Danna Paola, María Pedraza o Natalia Verbeke.

María Roberts, fundadora de Studio 25, ha compartido un vídeo en sus redes sociales enseñando como ha quedado la melena de la intérprete. "Es un cabello castaño oscuro natural. He aplicado un color lo más natural posible para enmarcar el rostro sin los tonos rojizos que llevaba", ha comentado la maquilladora en unas declaraciones a la revista 'Hola'. Además, Blanca ha aprovechado su visita al estudio para retocar el corte de su largo cabello y hacerse un tratamiento con una mascarilla nutritiva.

Roberts recomienda este look para gente con"ojos claros, tez natural o morena y gente que quiera un supercambio", según ha explicado a la mencionada revista. Porque como cuenta ella misma: "Es un color que no es apto para todo el mundo, pero se puede personalizar con diferentes técnicas y tonos". En la actualidad muchas famosas se pasan al lado oscuro del cabello y ella opina: "¡A mí me parece una maravilla! Vuelven los colores castaños naturales y oscuros, enmarcando mirada y rostro".

