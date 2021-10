Emily Ratajkowski denuncia al cantante Robin Thicke por acoso sexual

La modelo ha decidido hablar por primera vez del episodio de acoso sexual que sufrió cuando participó en el rodaje del polémico videoclip 'blurred lines', una canción de Robin Thicke junto a Pharrell Williams, rodeados de modelos entre las que se encontraba Emily.

Ahora, Ratajkowski ha hecho esta importante declaración en su libro de ensayos, 'My Body', en un capítulo llamado como el propio videoclip, donde acusa al cantante de haberle tocado los pechos desnudos durante la grabación, donde aparecía en topless.

Tal y como Emily describe, el cantante estaba borracho cuando "de pronto, sentí como las manos de un extraño me rodearon por detrás y tocó mis pechos desnudos". Ella instintivamente se alejó y miró a Robin Thicke, quien "sonrió de forma burlona y se tambaleó hacia atrás mirándome a través de las gafas de sol. Más tarde el director, Diane Martel se acercó a preguntarme cómo estaba".

Tal y como afirma la revista Rolling Stone, la modelo Emily Ratajkowski se arrepiente un poco de no haber reaccionado ante el acoso: "Hice un gesto con la barbilla y me encogí de hombros, evitando el contacto visual, mientras sentía la humillación invadiéndome. No reaccioné, no como debería". También cuenta en el video que en un principio estaba disfrutando de poder participar en el videoclip, ya que además se trataba del inicio de su carrera como modelo. Pero poco a poco las cosas comenzaron a ser cada vez más incómodas.

El director ha confirmado los hechos

Tras estas impactantes declaraciones, Diane Martel ha confirmado los hechos durante una entrevista para el Sunday Times de Londres: "Recuerdo el momento en el que él agarró sus pechos. Cada uno en una mano. Estaba detrás suya. Yo grité con mi voz "Brooklyn" más agresiva. ¡Que coj*nes estás haciendo! Esto ha sido todo, el rodaje se ha acabado".

El director también relató que finalmente Robin Thicke se disculpó tras el accidente, y que sinceramente "él no lo habría hecho estando sobrio".

