Emily Ratajkowski es una de las influencers más experta en fotos atrevidas y sugerentes, y siempre incendia las redes con su tipazo espectacular y posados sensuales. Esta vez uno de ellos esconde un bonito detalle que te desvelamos en el vídeo.

La fama de la modelo se impulsó significativamente cuando se dio a conocer mundialmente al protagonizar el videoclip de 'Blurred Lines' con Robin Thicke, Pharrell Williams y T.I. en 2013, y desde entonces ha sido una de las it girl más influyentes.

Aunque la modelo ha sido foco mediático y ha generado polémica, no sólo por sus imágenes, sino por su extrema delgadez, ella siempre ha fomentado el 'body positive', el respeto a todo tipo de cuerpos, y el cuidado de la salud y el amor propio.

Sus seguidores están acostumbrados a sus escotes de infarto y no deja de escandalizar con sus publicaciones y de tener millones de likes. Así como de despertar preguntas y rumores. Recientemente publicó una imagen con su novio y la titulaba "Mom and dad". Por supuesto, sus seguidores no tardaron en cuestionar un posible embarazo.

La modelo, por su parte, no ha confirmado ni desmentido la cuestión, simplemente ha seguido publicando fotos, pero en ninguna de ellas muestra su vientre.

Sea como sea, acaba de compartir una serie de fotos disfrutando de un romántico verano: su pareja, sus perros, la playa... y un primer plano de un escote de infarto. Pero más allá de sus pechos y un bonito bikini de animal print, la foto deja ver un detalle especial. En el vídeo te contamos de qué se trata.

