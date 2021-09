La tajante respuesta de Rocío Flores a las críticas por su transformación física

Ya ha pasado año y medio desde que Rocío Flores experimentara un notable cambio físico. Y es que, pese a que es cierto que se ha realizado algún que otro tratamiento estético desde entonces, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores no ha dejado de cuidar su imagen y actualmente luce una figura mucho más estilizada.

Una increíble transformación que se ha visto reflejada en la seguridad de la que presume ahora atreviéndose con estilismos mucho más arriesgados y apostando por atuendos que realzan más su figura.

Su bajada de peso ha sido más que evidente y sus seguidores han sido los primeros en darse cuenta de ello. Sin embargo, pese a que son muchos los halagos y piropos que recibe por parte de sus fans, lo que la televisiva no esperaba es que este cambio con el que tan a gusto se siente fuese a acarrear las feroces críticas de sus 'haters'.

Y es que, la influencer ha recibido numerosos comentarios de lo más desafortunados por parte de algunos usuarios: ''Te estás quedando fatal de cuerpo, ni tan gorda ni tan flaca. Pareces un muñeco de falla'', le ha escrito una seguidora. Un inapropiado mensaje por el que la colaboradora de televisión no se ha quedado callada.

''Siempre hay alguien que tiene que dar la nota, me parece ridículo que sigamos juzgando a la gente por su físico y sí, precisamente es una mujer quien me escribe esto'', comenzaba respondiendo la joven. ''Aprendamos a respetar a las personas como son, con más peso, con menos, más altos o más bajos, rubios o morenos y un largo etc... Nunca sabemos los sentimientos de la persona que está detrás de la pantalla ni la manera de la que le puede afectar'', continuaba.

Para concluir su mensaje, la hermana de David Flores aseguraba con contundencia que, pese a lo que se diga, estar sana ''es lo único que me importa a estas alturas de mi vida'' y, harta de este tipo de mensajes, sentenciaba: ''No puede llover a gusto de todos''.

