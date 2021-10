Rubén Cortada revela el verdadero motivo por el que lleva tanto tiempo desaparecido

Rubén Cortada lleva tres años prácticamente desaparecido. Solo le hemos visto en muy contadas ocasiones, y a través de sus redes sociales parecía que estaba viviendo un idílico retiro en su Cuba natal, pero nada más lejos de la realidad.

Y es que con motivo de los Premios Platino, el atractivo actor se ha dejado ver de nuevo por nuestro país sobre una alfombra roja. Allí ha confesado lo que realmente lo ha sucedido, aunque sin entrar en muchos detalles.

Al parecer en Cuba no lo ha pasado nada bien: “He vivido un infierno”, ha confesado. Eso sí, con un halo de misterio que ha dejado muchas dudas: “No te puedo decir lo que me pasó. Pero sí te puedo decir que ya estoy bien. La verdad es que se me juntó todo en muy poco espacio de tiempo y en un solo sitio… Y se me fue todo. Aunque finalmente fue un proceso bonito del que se sacan un montón de cosas, que para mí son alimento. Es nutritivo pasar toda la mierda en la vida”.

Sea como sea, ahora Cortada está en España sumergido de lleno en nuevos proyectos profesionales, entre ellos uno de Álex de la Iglesia: una película llamada ‘El Cuarto Pasajero’, además de otro trabajo junto a Macarena Gómez, que en esta ocasión ejerce de productora.

Seguro que te interesa...

La inesperada foto de Rubén Cortada completamente desnudo