La preciosa casa de la playa en la que vive Ariadne Artiles

Ariadne Artiles ha vivido un año de auténticos cambios. En el mes de noviembre se mudó a La Palma, cumpliendo uno de sus sueños, ya que la modelo estaba deseando vivir en el lugar que la vio nacer y crecer. Aunque en un principio no pudo comprar las dos casas, ahora se han convertido en su nidito de amor, el cual comparte con su pareja, José María García Fraile, y sus tres hijas.

"Cada detalle y cada objeto está elegido con el corazón, con la intención de disfrutar de la familia, de los olores de la naturaleza, nuestros colores preferidos, como el azul o el verde aguamarina, que son colores que nos transmiten mucha paz y vida", empezaba contando la modelo en su blog. Además, ha utilizado el concepto 'Pura Vida', no solo para su libro, sino también para su casa, ya que para ella es una forma de entender la vida.

Ariadne ha afirmado que está feliz de tener la casa más bonita de la playa. Además, ha querido contar cuál ha sido la inspiración que le ha llevado a diseñar una vivienda que te hace viajar por el mundo: "Todo lo que he visto durante años en mis viajes y lo que me he imaginado lo he plasmado aquí. Me he dejado la piel para crear una casa desde la conciencia y el máximo compromiso con el medio ambiente", contaba la intérprete.

Y es que desde luego la casa es una auténtica maravilla, a la cual no le falta ningún detalle y que podrán disfrutar tanto ella como su marido, en compañía de sus tres hijas, las que podrán crecer y vivir como lo hizo su madre de pequeña.

