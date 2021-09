Los motivos por los que Aitana está siendo duramente criticada tras su colaboración con McDonald's

No hay noticia que incumba a Aitana Ocaña que no consiga sorprendernos. Y es que, esta vez, lo ha hecho con una colaboración con la que ha debutado en un mundo nuevo que nada tiene que ver con lo musical. Siguiendo la trayectoria de otros artistas como J Balvin, BTS o Travis Scott, la cantante se ha aventurado en una nueva andadura profesional: ¡es embajadora de McDonald's y ha sacado su propio menú!

En un evento presentado por Dani Mateo que ha tenido lugar este miércoles en el Green Patio de Madrid, la catalana y el restaurante de comida rápida, concretamente la responsable de Marketing de la marca, Natalia Echevarría, han contado con la presencia de los medios para presentar el Menú Completo de Aitana: "Una CBO con extra de queso, patatas con mucho ketchup, unos McNuggets con barbacoa y un Mini McFlurry de Oreo''.

Aitana Ocaña en la presentación de su menú de McDonald's | GTRES

Pese a que muchos se han mostrado emocionados con la noticia, esta inesperada colaboración ha hecho que, en primer lugar, muchísimos se pregunten una misma cuestión como que, también, se haya iniciado un linchamiento en redes contra la joven al considerar que esto fomenta ''la comida basura e insana''.

La pregunta que ha rondado las mentes de los usuarios se debe a la intolerancia al gluten de la que fuera participante de Operación Triunfo, y de la que ella misma se ha pronunciado en más de una ocasión, ya que no entendían cómo podía comer la hamburguesa CBO si esta contiene gluten. Es por eso que, ante esto, la protagonista se ha pronunciado para aclarar el tema que tantas dudas estaba generando.

''Cuando yo acepté esta colaboración fue hace bastante. A mediados del año, antes del verano, me han diagnosticado que soy celiaca. Bueno, intolerante al gluten. Ha sido un rollo porque ya teníamos la campaña hecha. La realidad es que yo durante toda la vida me he pedido esto. Ahora me tengo que pedir la hamburguesa sin gluten, que también la tiene. No tiene sentido repetirlo porque yo toda mi vida me he pedido la CBO. Ese es el que yo siento como mi menú'', aclaraba a través de su perfil de Twitter.

Sin embargo, pese a que este tema parecía quedarse solucionado, lo que no ha hecho nada más que acrecentarse han sido las críticas que ha recibido por parte de algunos de sus seguidores que le han recriminado que haya participado en esta campaña que consideran que fomenta la ingesta de alimentos ultraprocesados y poco saludables.

''Haciendo por dinero el mal para gente de la que es referente. Es referente para niñ@s, adolescentes y más mayores, las marcas lo saben y la contratan para 'vender' una comida mala, perjudicial para la salud y que fomenta la obesidad. Mal Aitana aquí'', ''Claro que sí, haciendo campaña, de comida basura. No saben cómo captar gente, para seguir consumiendo ingestas de comida insana'' o ''Fomentando la comida basura e insana, que te aproveche lo que te hayan pagado. PD: Seguro que la patata de la foto ni te la comiste'', son algunos de los comentaros negativos que ha recibido.

