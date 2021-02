Marta Pombo ha reaparecido en redes para confirmar los rumores de los que ya se llevaba mucho tiempo especulando: su marido, Luis Giménez, con quien se casó en septiembre de 2019, y ella han decidido separarse. Pese a que la pareja contrajo matrimonio en un momento en el que los rumores de infidelidad por parte del joven eran la comidilla de las redes, ambos decidieron hacer oídos sordos y culminar en el altar sus más de ocho, en aquel entonces, años de relación juntos.

Un 'sí quiero' que poco más de un año después ha visto su fin. Y es que, la mediana de las Pombo ha vuelto a Instagram para confirmar su separación del influencer tras muchos meses de habladurías y tan sólo un día después de que saliera a la luz el supuesto rumor de que estaba embarazada y que, este mismo lunes, María Pombo zanjaba tajantemente: ''Os adelanto que Martín no va a tener ningún primo a corto plazo (a largo espero que muchos). A la gente que se monta esas películas os merecéis un Óscar como poco. Nunca me dejaréis de sorprender''.

Así pues, la influencer ha querido sentarse frente a la cámara para grabar más de cuatro minutos de vídeo en los que se ha sincerado y ha abierto su corazón. ''No estoy embarazada, pero sí que tengo un problema intestinal que ya me estoy tratando y que me ha hecho engordar seis kilos. En estos meses me ha pasado de todo, he pasado la COVID, con todos los síntomas habidos y por haber, me he lesionado el hombro... en mi línea'', ha comenzado explicando antes de corroborar el desenlace.

La joven ha asegurado que ella incluso ha tenido que ''pedir ayuda a mi psiquiatra, con la que ya llevo trabajando varios meses porque no estoy bien'' y que ambos necesitan ''un respiro porque los mensajes que nos han llegado a los dos son muy duros. Os pido respeto, que se deje de hablar ya, aunque seamos personajes públicos''.

Asimismo, ha sido así como ha comunicado su separación: ''Bueno, como muchos sabéis y os imagináis, Luis y yo ahora mismo no estamos juntos. Ha sido una decisión que hemos tomado los dos, por los dos, porque no nos estábamos haciendo bien y lo necesitábamos. Nos queremos muchísimo, somos muy importantes el uno para el otro en nuestras vidas. Para mí es una persona maravillosa, inteligente y brillante, es una persona vitamina. Y bueno, lo necesitábamos porque nos estábamos quitando de nuestras propias vitaminas''.

Además, ha anunciado que ''voy a seguir fuera de redes, a pesar de perder muchos contratos laborales, es algo que asumo porque lo necesito, porque mi cabeza y mi salud mental es lo primero y ahora no estoy preparada''.

Seguro que te interesa...

La tremenda reacción de Marta Pombo, la hermana de María Pombo, ante las acusaciones de infidelidad por parte de su novio