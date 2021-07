María Isabel ha comunicado la última noticia que sus fieles fans querrían escuchar. Y es que, la niña que en su día, hace ya 17 años, nos cautivó con su single, 'Antes muerta que sencilla', ha decidido poner fin a su carrera musical. Una inesperada noticia que ha comunicado a través de sus redes sociales y que deja consternada a toda una generación que la vio crecer.

Ha sido en un post en el que ha compartido una recopilación de fotos y vídeos de su carrera profesional desde donde ha anunciado su retirada. Un mensaje de lo más sincero que la cantante ha comenzado con estas palabras: ''Gracias por todo. Mi gente… he tomado esta decisión. Me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé pero que a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado. Y es duro, y me da rabia… y más yo que nunca he dejado de luchar''.

Asimismo, ha continuado explicando los motivos del porqué ha tomado esta sorprendente decisión: ''Pero por otros asuntos me veo en la obligación de tener que tomar un respiro… tiempo para pensar, meditar, y saber el camino a seguir. Podría decir que volveré… pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto. Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo… Os contaré con más detenimiento esto…pero ahora con lágrimas en los ojos sólo me queda deciros…''.

Un sentido mensaje que ha querido finalizar agradeciéndole el apoyo a toda la gente que ha estado junto a ella a lo largo de todos estos años y donde ha querido hacer una especial mención a todos sus seguidores, asegurando que son los mejores fans: ''Gracias…Gracias a todas las personas que no me han dejado sola en este camino desde hace 17 años aquí. Me siento afortunada por todas las bendiciones que Dios me ha dado y sigue dando. Sois los mejores seguidores que he podido tener desde pequeña, siempre me habéis llevado a lo más alto. Y eso es lo más increíble que le puede pasar a una persona que ha luchado siempre por sus sueños… el ser valorado y reconocido. Pero es el momento de meditar. De pensar, de trabajar duro… y que Dios decida el camino. Os amo mucho'', ha concluido junto a unos emoticonos de llorar.

Además, han sido muchos los rostros conocidos que han querido mostrarle su cariño ante esta complicada decisión. Entre ellos, Kiko Rivera, quien le ha dedicado unas bonitas palabras: ''¡Siempre arriba amiga! Tomate tu tiempo, a veces es necesario y vuelve cuando el corazón te lo diga''.

