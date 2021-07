Maria Castro pasa la peor noche de su vida: “quería pedir ayuda y no podía"

Maria Castro es muy activa en sus redes sociales, y le encanta interactuar con sus seguidores, mostrando su faceta más cercana, como madre, amiga, y profesional. La última vez compartió con todos sus fans la curiosa historia de cómo conoció a su marido. Pero en esta ocasión, las noticias no han sido tan alegres.

Nunca antes le había pasado

La actriz compartió una serie de historias en su perfil de Instagram, en la que contaba el susto que se llevó la otra noche, cuando sufrió parálisis del sueño. “Estoy aquí para contaros una cosa que me ha pasado y me ha asustado bastante”. Según sus propias palabras, esa noche se acostó muy tarde, debido a compromisos profesionales, y estaba muy cansada. Su hija la despertó al poco tiempo para que le diera de mamar, y ahí ya se encontraba un poco mal, pero siguió durmiendo. Lo que pasó a continuación, fue lo peor “Entré un estado de sueño super raro, donde me encuentro como una especie de angustia en la boca del estómago, como si los nervios fueran subiéndome hacia arriba. Yo intentaba relajarme y no podía, intenté avisar a mi marido y tampoco podía”.

Maria Castro sufre parálisis del sueño | instagram

Maria Castro asegura que a pesar de que ella no es nada “esotérica”, sentía como “si me estuviera viendo desde fuera de mi cuerpo y no me pudiera mover”. Tras estos malos momentos, a la mañana siguiente, le dijeron que probablemente había sido un episodio de parálisis del sueño.

Fin de semana de relax

La actriz se encuentra bien, aunque este fin de semana ha intentado relajarse, ya que admite que está bastante cansada por el ajetreo del trabajo, y ha cambiado un poco sus horarios de sueño, algo que ha podido desembocar en esta mala experiencia. Por eso mismo, la actriz ha compartido su método para combatir el cansancio: cogiendo fuerzas comiéndose una maravillosa paella, y pasando su tiempo libre junto a su familia, en la playa. ¿Algo más relajante que eso?

...

Seguro que te interesa...