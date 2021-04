Julia Janeiro, ante las informaciones que se están publicando sobre ella

Este pasado domingo 18 de abril, Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario cumplía 18 años.

Una fecha muy esperada por todos, y es que por fin la segunda hija del torero alcanzaba la mayoría de edad y había mucha expectación al respecto tras conceder la pasada semana, anticipándose a su cumpleaños, su primera entrevista con la revista ¡Hola!, un reportaje donde la joven aseguraba que su familia es lo primero para ella, confesando que le llaman 'la Kardashian', que su padre es un gran hombre y que de momento no quiere tener proyección pública...

Pero su repercusión mediática ha sido más grande de lo que ella esperaba, y es que tras cumplir 18 años, la joven se ha convertido en uno de los objetivos más perseguidos por la prensa y sobre la que más informaciones están surgiendo durante los últimos días.

Y es que si ya el cumpleaños que celebró en Madrid fue de lo más cuestionado, sobre todo por personajes como Carmen Lomana que no dudaron en criticar el look que la joven había escogido para ir a comer con su novio, Brayan Mejía, y unos amigos; ahora los secretos que se están desvelando sobre la hija del torero no la dejan en muy buen lugar: problemas en el colegio, con amigas…

Unas especulaciones de las que Julia Janeiro prefiere mantenerse al margen, y así lo demuestra en el vídeo de arriba.

Durante estos días, la hija de Jesulín y Campanario está en Madrid en casa de su novio, y cada vez que abandonan o llegan al domicilio, la joven se enfrenta a las preguntas de la prensa pero, de momento, Julia Janeiro prefiere no hacer ningún tipo de comentario ante las cámaras respecto a las informaciones que se están publicando sobre ella.

¿Volveremos a verla en portada de alguna publicación próximamente?

