Juan Betancourt habla de cómo está su corazón tras su ruptura con Andrea Duro

Juan Betancourt asistió el pasado sábado al concierto de unos de los artistas latinos más importantes del momento, Camilo. Allí, durante su paso por el photocall, concedió unas declaraciones a la prensa sobre cómo está ahora mismo su corazón, después de que saliera a la luz, hace unos meses, la ruptura con su exnovia, Andrea Duro: "Bien bien, estoy tranquilo, disfrutando del verano con mis amigos, mi familia, y nada", fueron las palabras del modelo.

Además, confesó que está disfrutando de sus vacaciones, que estarán repartidas entre trabajo y la visita a amigos y familiares, después de tantos meses de duro trabajo: "Muy feliz, feliz de verano de música después de varios meses de trabajo poder disfrutar de esto ya… por fin aunque sea con las medidas correspondientes. Pero la verdad es que es una suerte poder estar aquí, disfrutarlo", comentaba antes de que empezase el concierto.

El cubano será uno de los participantes de la próxima entrega de el 'El Desafío': "Hemos hecho un equipo increíble la verdad, hemos hecho un programa fabuloso, genial. Yo creo que va a gustar muchísimo, de hecho, le recomiendo a todo el mundo que lo vea. Pero han sido meses muy duros de mucho trabajo, así que ahora me apetece desconectar y vacaciones un poco de relax que me lo he ganado", fueron algunas de sus declaraciones, sin desvelar más detalles de esta nueva y emocionante temporada.

También le han preguntado por sus compañeros de programa y ha afirmado que se llevan muy bien entre todos: "Hemos hecho una piña", e incluso asegura que tienen un grupo de Whatsapp para seguir manteniendo el contacto.

Además, el modelo ha querido pronunciarse sobre la terrible situación que se está viviendo su país de origen, Cuba: "Es una situación que al final yo creo que tarde o temprano llegaría porque 60 años bajo un régimen así es insostenible, así que le mando mucha fuerza. Que sigan luchando para conseguir por lo menos unos derechos y unas reglas que son humanas. Todo mi apoyo a mi patria".

