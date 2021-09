Ivonne Reyes desvela qué secuelas le ha dejado el coronavirus

No ha sido un año fácil para nadie, pero menos aún para aquellas personas que se han contagiado de coronavirus y han sufrido la enfermedad en sus propias carnes como es el caso de Ivonne Reyes. La modelo se enfrentaba al virus hace unos meses de una manera compleja por la que, desgraciadamente, sigue sufriendo a día de hoy las consecuencias derivadas de la Covid-19.

Son muchos los rostros conocidos que a lo largo de este complicadísimo año y medio han ido contrayendo la enfermedad: el último de ellos, Juan Peña, quien se encuentra ingresado en el hospital haciendo frente a la batalla. La actriz, que es íntima amiga del cantante, ha estado muy pendiente del estado de salud del artista y, ahora, ante los medios de comunicación en la Madrid Fashion Week, ha revelado cómo se encuentra Peña en estos momentos.

''Sí, vaya fotografía, a mí me impresionó muchísimo. Le dejé un mensajito, llamé y ahora voy a conectar otra vez, pero seguro que va a salir porque hay muchísimas atenciones. Él invita a que nos vacunemos y yo también invito a lo mismo. Juan va a salir segurísimo, le mando mis mejores vibras y energías y sobre todo que descanses y que no nos angustiemos, hay que ser muy disciplinado en estos momentos'', contaba.

Con respecto a su experiencia personal con el coronavirus, la televisiva ha confesado que le ha dejado algunas secuelas: "El Covid me ha dejado varias secuelas. Tengo que ir muchas veces al médico. A mí, sobre todo, me afectó al estómago'', asegurando que el hecho de comer le producía muchas molestias.

Otra de las huellas que ha dejado la Covid-19 en su vida son el cansancio y el agotamiento: "Estoy muy cansada siempre. He tenido que tirar de productos naturales y de vitaminas. Es muy recomendable descansar'', aconsejaba.

En cuanto a cómo está su corazón actualmente, asegura no estar todavía enamorada, pero confiesa no estar cerrada al amor: ''No, yo jamás y menos ahora después de todo lo que hemos vivido. Yo estoy abierta al amor y con muchísimas ganas de enamorarme''.

Seguro que te interesa...

Ivonne Reyes habla del duro momento en el que pensó que iba a morir por el coronavirus