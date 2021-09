Las imágenes que demuestran que Tamara Falcó es una más en la familia de Íñigo Onieva

Íñigo Onieva y Tamara Falcó han vivido un verano de lo más romántico, a pesar de que la pareja ha estado disfrutando de algunos viajes por separado. El diseñador de coches estuvo unos días con su grupo de amigos en Grecia, viviendo unas vacaciones de ensueño, mientras que su chica disfrutaba de un retiro espiritual.

Aunque Tamara no tiene mucho tiempo libre, ya que la mayoría lo pasa en la academia de artes culinarios de 'Le Gordon Blue', no duda en compartir los ratos que tiene libres con su chico. El mismo que se ha convertido en uno de sus mayores apoyos y el encargado de sacarle constantemente una sonrisa, ya que no está pasando por un buen momento tras la muerte de su abuela el pasado 22 de agosto.

Aún así, ha intentado distraerse y disfrutar de una de sus pasiones: la comida. Y es que al parecer la pareja es una aficionada a degustar nuevos y diferentes platos culinarios, así lo hicieron hace unos días cuando compartieron una bonita cena con la hermana de Íñigo, Alejandra Onieva, y su novio, Sebastian Stan.

Cena que confirmaba una vez más la buena relación que tiene la hija de Isabel Preysler con la familia de su chico, la misma con la que ha querido reunirse para celebrar así el inicio de la temporada y el fin del verano.

Cena familiar Íñigo Onieva | Instagram Stories Íñigo Onieva

Instantáneas que ha compartido Íñigo a través de su Instagram Stories, imágenes y vídeos que dejan claro la buena relación que hay entre Tamara y su familia, siendo esta una más dentro de los Onieva.

