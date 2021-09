La foto favorita de Lolita Flores en la boda de su hija Elena Furiase junto a su nieto

Lolita Flores ha estado pendiente durante todo este tiempo de la llegada del gran día: el esperado 'sí quiero' de Elena Furiase y Gonzalo Sierra. Un enlace que tuvo lugar el pasado sábado 18 de septiembre en la finca Dehesa de Montenmedio en Vejer de la Frontera, Cádiz. Ahora, días después de este gran día, ha sido su madre quien ha querido dedicarle públicamente unas bonitas palabras en sus redes sociales junto a una foto con su mayor alegría, su nieto Noah.

"Esa mano de mi niño, buenas madrugadas, contra el corazón no se lucha, se detiene, se para, se desecha y se continúa. Esa mano de mi Noah me da fuerzas para seguir, ¿dónde? Donde el universo quiera donde me lleve. Gracias Elena por darme lo mejor de vosotros dos, mi estirpe la tuya y la de mi Toti Gonzalo Sierra, lo mejor está por llegar", ha comenzado contando la artista.

Lolita ha aprovechado este momento para sincerarse y contar a todos lo feliz que está de poder haber presenciado este día tan especial para su hija, y lo mucho que ha cambiado su vida durante estos cinco años y medio, volviendo a ser a sus 63 años la mujer que era. "Gracias por esa mano chiquitita y fuerte que me sujeta. Os quiero familia, a todos los de un lado y los de otro, los González y los Flores, os quiero con lo que más tengo, mi alma, así quiero, así soy, de mis amigos, de mi gente y millones de gracias por hacer feliz a mi hija, mis hijos, mi corazón. Gracias a todos", terminaba de contar la cantante después de haber vuelto a la realidad tras una celebración de ensueño, que sin duda, la disfrutó por todo lo alto, como lo contó ella misma hace unos días.

"Me harté a cantar, me harté a bailar, me harté a hablar, a andar descalza... Estoy afónica. Mi hija es una niña con muchísima luz y eso se contagió a los 200 y pico invitados", explicó hace unos días a Pablo Motos después de estrenarse como colaboradora de 'El Hormiguero'.

