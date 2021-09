La foto de Ana Milán de cuando tenía 20 años que demuestra que no ha cambiado absolutamente nada

Ana Milán no sólo es una de las actrices más reconocidas de nuestro país sino que, además, la naturalidad y espontaneidad con la que siempre se muestra públicamente le ha llevado a convertirse en uno de los rostros más queridos y aplaudidos, tal y como demostraba recientemente con la viral respuesta que concedió a la pregunta de si estaba soltera.

La intérprete, que está que se sale con su propia serie 'By Ana Milán' emitida en ATRESplayer Premium, ha compartido una sorprendente imagen de cuando tenía 20 años que ha enloquecido a todos los usuarios y a la cual ha querido acompañar de una reflexión.

''Tenía 20 años y no tenía ni idea de la cantidad de risas, aventuras, conciertos, amores, sorpresas, carcajada, bailes y lágrimas que me esperaban… (Y menos mal, porque me hubiera dado un terententén'', ha escrito haciendo referencia a lo inocente que era cuando tenía esa edad.

Rápidamente, su tablón de comentarios se ha llenado de cientos de mensajes protagonizados por la misma reacción: ''¡Estás igualita!'', ''Me dices que es de ayer y me lo creo... ¡Estás igual!'', ''Pero esa foto es de la semana pasada, ¿no?'', ''Ana, deja de subir fotos de ayer y hacernos creer que son de hace años'', le han escrito sus seguidores que, atónitos, no han dado crédito a que la imagen publicada fuese tomada cuando tenía 20 años.

Y es que, no es para menos porque a ver quién es el valiente que asegura que ha cambiado: ¡está literalmente igual! Tanto es así que, una usuaria le ha comentado: ''Y yo qué pensaba que solo le habías puesto filtro'', en referencia al blanco y negro de la instantánea.

Algunos rostros conocidos como Alejandro Sanz o Elena Furiase también le han querido brindar sus piropos y halagos: ''La vida te sienta de maravilla'' y ''¡Qué bonita!'', le han escrito respectivamente.

Seguro que te interesa...

Ana Milán, sobre su reciente ruptura: "No sé de qué me estás hablando"