Eugenia Martínez de Irujo por fin desvela su look y el de su hija, Tana Rivera, en la boda de su sobrino

Eugenia Martínez de Irujo disfrutó de un día inolvidable junto a su marido, Narcís Rebollo, y su hija, Tana Rivera. Pero hasta ahora no habíamos podido ver los looks que lucieron madre e hija porque no fueron de las invitadas que desfilaron por la puerta del Palacio de Liria para llegar al enlace.

Para una ocasión tan especial, Eugenia apostó por el diseñador Jorge Vázquez. Su vestido rosa de tela de seda con falda plisada y mangas abullonadas le sentaba como un guante.

También mostró el vestido de su hija, confeccionado por su gran amiga Teresa Helbig. Realizado en seda de tul con estampado de lunaritos blancos y mangas semitransparentes, así como detalles simétricos en negro de pedrería, hacían que el modelito fuera una pieza única con el que Tana estaba guapísima.

“Con mis dos amores. Graciassssss a @mrjorgevazquez @jorgevazquezestudio por este precioso vestido, gracias por tú talento y tú amistad, te adoro y Graciassssss a @teresahelbig por hacer que mi hija estuviera más bellezon todavía !!! si cabe... @tana_rmi y @narcisrebollo os quiero”, escribía Eugenia junto a las imágenes. En sus redes también compartió parte de la increíble decoración floral para el evento.

También desde la Casa de Alba se han publicado las fotos oficiales de los recién casados, donde se puede observar el espectacular diseño de Navascúes que cogió la novia con mangas abullonadas y larga cola de tul de plumeti. La novia prefirió no incluir en su estilismo nupcial joyas de la Casa de Alba ni adornar el peinado con una tiara.

Los recién casados durante el baile nupcial | Casa de Alba

