Ester Expósito confiesa cuál es su actual relación con Alejandro Speitzer

Convertida en una auténtica actriz de renombre y coronada como la indiscutible reina española de Instagram, Ester Expósito presume, a su temprana edad, de una intachable carrera profesional. Desde su aparición en pantalla en la exitosa serie 'Élite' que le lanzó al estrellato, la intérprete ha sumado a su agenda de compromisos laborales una larga lista de nombres: desde proyectos cinematográficos hasta colaboraciones con prestigiosas marcas que desean su imagen para sus campañas.

Por todo ello, no hay duda de que atraviesa un increíble momento en cuanto a lo profesional se refiere, sin embargo, en lo que respecta a lo sentimental, hace un tiempo fuimos conocedores de su ruptura con Alejandro Speitzer. Cierto es que la joven no es muy dada a hablar de su vida privada públicamente y siempre trata de salvaguardar sus asuntos personales frente a los medios de comunicación, pero, esta vez, Ester ha hecho una excepción.

Concediendo lo que probablemente hayan sido declaraciones más íntimas a fecha de hoy, la influencer, radiante y guapísima como siempre, ha querido conversar con los reporteros de 'GTRES' quienes, entre otras cosas, han querido preguntarle por cómo se encuentra su corazón actualmente: ''Feliz, feliz y libre, como siempre'', asegurando que no se cierra al amor: ''No me cierro a nada pero, soltera o no soltera, siempre soy libre y no depende de que tenga pareja o no que mi corazón esté bien y que mi estabilidad emocional sea plena''.

Asimismo, no ha dudado en dedicarle unas sinceras y bonitas palabras al actor mexicano, de quien guarda un bonito recuerdo a día de hoy: ''Es una bellísima persona y siempre le voy a querer un montón'', ha revelado, dejando constancia de que ambos mantienen una excelente relación y que el amor y cariño que se tuvieron sigue presente actualmente.

