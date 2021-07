Estela Grande habla tras las fotos que Diego Matamoros ha publicado de ella después de firmar el divorcio

Estela Grande y Diego Matamoros han cerrado definitivamente una etapa tras firmar los papeles del divorcio y la expareja ha querido expresar sus sensaciones tras oficializarlo. Por su parte, el hermano de Laura Matamoros lo ha hecho dedicándole unas bonitas palabras en sus redes sociales, mientras que la influencer ha concedido unas declaraciones públicamente antes de disfrutar del concierto de 'La Oreja de Van Gogh', celebrado ayer en Madrid.

No hay mejor manera de cerrar una relación que mostrando el cariño y el respeto por lo vivido, un amor que, tal y como nos lo han hecho saber, sigue muy presente. Diego ha querido despedirse de su exmujer públicamente mediante unas románticas fotos que dejan constancia de algunos de los momentos de su relación y junto a las que ha escrito unas preciosas palabras.

''Hoy quiero despedirme como es debido de la persona con la que me casé y hoy me he divorciado'', ''Me quedo con los mejores momentos vividos, los malos están para reírse de ellos, saber que la amistad está por encima de todo y que al final lo importante es lo que te he dicho hoy…'', ''Me alegro que hayas podido encontrar la felicidad, cuida ese estado, sigue trabajando en ti cómo estás haciendo, sigue creciendo como persona, lucha por tus sueños...'' y ''Que la felicidad sea una norma en tu día a día! Te quiero, sé feliz y cuídate Estelita!'', han sido los bonitos mensajes que le ha dedicado el hijo de Kiko Matamoros a su ya exmujer a través de sus Stories de Instagram.

La modelo ha hablado por primera vez tras firmar los papeles del divorcio y ha contestado a los mensajes que Diego le ha dedicado públicamente: ''Al final, creo que después de tanto tiempo juntos y por el tiempo que llevábamos juntos nos merecemos los dos ese respeto y ese cariño, bien''. También ha querido dejar claro que no habrá ninguna oportunidad y que es una etapa que estaba deseando cerrar: ''La vida es muy larga y algún día nos encontraremos, una relación cordial que creo que es lo que nos dos nos merecemos'', ha contado la influencer.

''Hemos estado casados y es un buen recuerdo. Es un ciclo que se cierra y ya está. Podemos encontrarnos cualquier día y que haya buen rollo'', han sido algunas de las declaraciones de la modelo, que ahora está en uno de los mejores momentos de su vida: ''Muy feliz, la verdad que sí. Muchas gracias''.

