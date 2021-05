El enfado de Mar Torres con la prensa por grabarla sin estar arreglada

Mar Torres compartía hace unas semanas su peregrinación a Medugorje, un pueblo de Bosnia-Herzegovina, al que viajan miles de fieles cada año tras la supuesta aparición de la Virgen María en 1981.

Allí la exnovia de Froilán aseguró haber vivido una experiencia de "felicidad y paz absoluta", y tras este contacto profundo con la religión, confesó ser una persona nueva: "Estoy sorprendida con la vida, estoy muy feliz. Lo que Dios me quiera dar, aquí estaré para él. Dios ha querido que le haya conocido", declaraba su regreso a España.

El haber vivido una conversión de esta manera, le ha hecho rezar a diario, y no sólo eso: "Intento dar un poco de mí, que no solo hay que pedir". Además, cuando le lanzaban si tomaría los hábitos, Mar sentenciaba: "Hombre no, yo me dedico al tema de influencer y estoy estudiando comunicación y marketing, tengo mis días de oración y demás".

Y si es así como normalmente se muestra de simpática con los medios, en esta ocasión ha sido todo lo contrario. Mar se enfadaba mucho cuando al volver a casa del gimnasio la pillaban en plena calle. Algo que no le ha sentado nada bien, ya que no estaba arreglada, de ahí que les dijera: "No, por favor, no. Ay que no, que estoy sin… Parecéis cucarachas estáis por todos lados. No, que vengo de hacer deporte". ¡Dale arriba al play para verlo!

Pero antes de alejarse por completo de los medios, Mar se enfadaba aún más cuando uno de los fotógrafos de los que iban tras ella le ha insultado: "Me ha dicho que soy gilipollas, me ha sentado mal", decía indignada.

