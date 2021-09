Dulceida aclara por primera vez en qué punto se encuentra su relación con Alba Paul dos meses después de separarse

No ha sido un año fácil para Dulceida, especialmente estos últimos meses en los que la joven ha tenido que hacer frente a los numerosos varapalos que le ha dado la vida. Y es que, a principios de este verano comunicaba su separación con su mujer, Alba Paul, y este pasado mes de agosto se enfrentaba a la dolorosa muerte de su abuela.

Unos motivos por los que, tras doce años completamente implicada y entregada en redes sociales, la influencer decidía por primera vez abandonarlas: ''Hoy hago un parón, hoy me voy (…) Está siendo un año de mierda (…) Necesito parar'', fueron algunas de las palabras con las que el pasado 22 de agosto la catalana se despedía de sus seguidores.

Tras 21 días dedicándose a sí misma, Aida regresaba este pasado domingo a sus redes: "¡Hola preciosos! Tenía ganas de decir esto. Vuelvo por aquí poco a poco. Como os dije me necesitaba y he estado dándome esa prioridad, cuidando de mí, en casa y rodeada de la gente a la que quiero. Muchísimas gracias por todo el amor y cariño que me habéis ido mandando, os quiero que flipáis. Queda Dulceida pa rato'', escribía junto a su primer post tras su vuelta.

Ahora, tras volver con más fuerza que nunca, se ha podido resolver una de las incógnitas de la que más se ha especulado este verano: ¿En qué punto se encuentra la relación de Dulceida y Alba? Pues bien, en una entrevista concedida a 'Magazine' de 'La Vanguardia', Aida Domènech ha ofrecido la respuesta a la pregunta del millón: "Llevamos siete años juntas y ahora nos estamos dando un tiempo porque nos queremos mucho. Cuando lo anuncié, la gente me exigía respuestas. Y entonces empezó el agobio'', en referencia a la presión a la que estuvo sometida tras contar ese íntimo aspecto de su vida privada.

Por su respuesta, entendemos que ambas siguen dándose el tiempo del que se pronunciaron en su día, sin una decisión concreta sobre si volverán o no. Asimismo, la famosísima también ha querido aclarar que ''empezaron a inventarse cosas'', en cuanto a los rumores que circulaban y que aseguraban que la ruptura se había dado por terceras personas.

