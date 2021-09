Dulceida regresa las redes tres semanas después: "Tenía ganas de decir esto"

Dulceida no ha pasado por un buen momento en cuanto a salud mental se refiere. La catalana ha tenido un verano bastante complicado por el cual el pasado 22 de agosto decidió abandonar las redes sociales y darse un tiempo para ella misma. Y es que la separación con Alba Paul a principios de verano y el fallecimiento de su abuela han sido dos palos para la influencer, por los cuales ha decidido parar tras más de 12 años en las redes.

Después de 21 días, este mismo sábado la influencer compartió una foto anunciando su vuelta, "¡Hola preciosos! Tenía ganas de decir esto. Vuelvo por aquí poco a poco. Como os dije me necesitaba y he estado dándome esa prioridad, cuidando de mí, en casa y rodeada de la gente a la que quiero. Muchísimas gracias por todo el amor y cariño que me habéis ido mandando, os quiero que flipais. Queda Dulceida pa rato", explicaba en su perfil de Instagram.

También ha aprovechado la noticia para hablar directamente a sus seguidores: "¡Hola! Ya estoy por aquí. Vuelvo, pero lo primero de todo, muchas gracias por todos los mensajes que me habéis enviado. Tengo a los mejores seguidores y a la mejor familia del mundo. Tenía muchas ganas de estar en contacto con vosotros. Hacía mucho que no hacía esto y estoy un poco nerviosa", contaba a través de su Instagram Stories.

La catalana ha aprovechado unos días en la Costa Brava junto a sus dos amigos, Madame de Rosa y Luc Loren, para desconectar y hacer pública la noticia de su vuelta, aunque como ella misma ha asegurado, será poco a poco. Además, para dejar tranquilos a sus fans, Dulceida subirá un vídeo a su canal de YouTube el próximo miércoles donde explicará los verdaderos motivos de su marcha y cómo ha estado sobrellevando uno de los veranos más complicados de su vida.

