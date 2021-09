El desafío de Kiko Rivera a Isabel Pantoja al viajar a Cantora tras la orden de su madre

La muerte de la madre de Isabel Pantoja, conocida como Doña Ana, ha llegado como un jarro de agua fría para el clan que estaba a punto de celebrar la boda de Anabel Pantoja con Omar Sánchez. Kiko Rivera e Isa Pantoja ya se encontraban en las Islas Canarias, cuando han recibido la trágica noticia. Lo cierto es que en un primer momento Anabel tomaba la decisión de posponer la boda pero por un importante motivo ha decidido seguir con ella adelante este próximo viernes. Kiko ha revelado que le habían prohibido la entrada a Cantora para el entierro de su abuela pero él ha hecho caso omiso a estas órdenes. Y es que, el DJ ha puesto rumbo a Cádiz para despedirse de Doña Ana.

Kiko Rivera | Instagram

Kiko ha ido al aeropuerto de la isla para comprar un billete hasta Cádiz pero no esta siendo sencillo encontrar un vuelo que lleve hasta la ciudad donde descansa el cuerpo de su abuela. El estado de salud de Doña Ana no era muy bueno, según las últimas informaciones. Aunque le dieron el alta hospitalaria, solo fue para que pasara sus últimos días tranquila en su hogar y rodeada de sus seres queridos.

"Al final se me ha muerto mi abuela, sea de la manera que sea a mi madre se le ha muerto la suya. Por lo tanto, voy a ir a Cantora, independientemente de si mi abuela está incinerada o no y allí voy a estar. Si me dejan pasar le daré un abrazo a mi madre y me iré y si no me dejan pasar pues me iré igualmente. Creo que es el momento de apartar ciertas cosas y tirar para adelante", ha afirmado Kiko en un programa de televisión.

El cantante ha tomado una decisión madura y ha decidido dejar a un lado las rencillas que mantiene con su familia y en especial con su madre. El sevillano ha publicado un post en su perfil de Instagram describiendo cómo se sentía: "Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela. No quiero saber de nadie más, todos los demás me importan una mierda. Porque son unos indeseables todos. Me quedaré esperando y rezándote. Me quedare quieto y callado pensándote. Lo siento mucho, yaya, pero tus hijos no me dejan despedirme ni siquiera me han informado de tu estado. Me siento roto, solo y desolado".

Seguro que te interesa...

Primeras declaraciones de Isa Pantoja tras conocer el fallecimiento de su abuela