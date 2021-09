Dani Rovira se sincera sobre cómo es ahora su vida tras superar el cáncer

Dani Rovira fue este martes uno de los invitados a ‘El Hormiguero’. El actor estuvo junto a Eduard Fernández presentando su nueva película, ‘Mediterráneo’, y allí habló sobre cómo es su vida ahora tras haber superado el cáncer.

“Yo venía de una bola extra. ¡Cómo si hubiera rodado en mitad del desierto! Me hubiera dado igual”, se sinceraba el intérprete, y añadía: “Ahora mismo a toro pasado y habiéndolo superado y estando bien, tengo una sensación de gratitud. Cuando te pasan este tipo de cosas y consigues superarlas la vida se torna de un cristal más cristalino y de colores más chulos. Es como cuando subes a una montaña durísima, que no sabes si vas a llegar pero cuando estás en la cima las vistas son las mejores del mundo”.

Rovira se muestra agradecido con todo lo que le tocó vivir, ya que eso ahora le hace ver las cosas de otra manera: “Ahora mismo, no quiero ser frívolo, tengo gratitud de que la vida me haya enseñado una lección tan grande como esa. Lo valoras todo, obviamente, muchísimo más. Mi 40 cumpleaños fue atípico pero muy feliz, para mí ahora cumplir años, meses o días es una suerte. Todo ha cambiado”.

Ha confesado también qué es lo que más le ha ayudado: “Al ser un personaje público te llegan muchos consejos, y luego haces lo que te resuena pero sobre todo escuchaba a gente experimentada, que me decía que me diera prioridad a mí mismo”. Y continuaba: “Te das prioridad, te mimas, y dices cuando pase esto estaré a tope para los demás. En ese momento intentas centrarte en ti. Me prioricé, había mucho amor en el entorno”.

