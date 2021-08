El bañador rojo de Pilar Rubio para su entrenamiento en la piscina del que todo el mundo habla

Pilar Rubio es una de las celebrities más polifacéticas de nuestro país y también más seguidas, pues cuenta con más de seis millones de seguidores en su perfil de Instagram, donde comparte muchas cosas de su día a día. A sus seguidores les encanta ver lo mucho que disfruta del deporte, así como su rutina de alimentación, y la dedicación absoluta a sus cuatro hijos, fruto de su relación con Sergio Ramos.

La naturalidad se ha convertido en una de sus característica, ya que hace unas semanas compartía con todos sus seguidores cuál era su peso después de haber vuelto de unas vacaciones en Ibiza. Y es que a pesar de que su vida tiene un ritmo muy acelerado, la comunicadora sabe organizarse a la perfección para no dejar de hacer sus rutinas, sobre todo de deporte, algo que parece ser una de sus pasiones.

Hace unos días la colaboradora del programa de 'El Hormiguero' acudió con sus dos hijos a ver a su marido, quien se hospeda en París, ya que está a punto de empezar la temporada de fútbol. A pesar de tener que viajar todas las semanas, pues su vida ahora mismo está dividida entre la ciudad del amor y Madrid, la presentadora busca el tiempo suficiente para no dejar de lado su buena rutina de deporte.

Esta misma mañana Pilar ha querido compartir unos ejercicios acuáticos en su Instagram, vídeo que no ha pasado desapercibido para nadie, ya que ha incendiado las redes, quienes no han parado de comentar emoticonos en forma de fuego, incluso su marido. "Entrenamiento aprovechando la resistencia del agua. 3x1, entreno, tomo el sol y me refresco", contaba en su último post de Instagram, donde lucía un espectacular bañador rojo donde se podía ver el cuerpazo que tiene.

Seguro que te interesa...

Pilar Rubio nos enseña cuál es la dieta que sigue para lucir tremendo cuerpazo