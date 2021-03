Ares Teixidó está pasando por uno de los peores momentos de su vida después de que su íntimo amigo, Álex Casademunt, falleciese el pasado martes en un terrible accidente de tráfico. Y es que ambos llevaban casi veinte años siendo amigos, lo que los convirtió en magníficos confidentes, por lo que ahora, la presentadora tiene que hacer frente al duro golpe que ha supuesto su muerte.

Además, ella misma ha desvelado que la última llamada telefónica que tuvo con el cantante fue tan solo 40 minutos antes de la tragedia: "Hablé con él a las 21:00, cuarenta minutos antes del fatal accidente. Álex iba a venir a verme al teatro y hablamos de todo. Es como una despedida porque le dije te quiero y fue el último te quiero. Cuando hablas cuarenta minutos antes de que pase algo así, todo tiene más importancia", dijo Ares visiblemente emocionada.

Pero, a pesar del terrible momento que está viviendo, las críticas no han tardado en llegar. En Twitter, una usuaria escribía: "Ares Teixidó insinuando que Álex se ha suicidado. ¿Se puede ser más cerda?". Sin embargo, Ares se ha puesto manos a la obra y ha decidido no quedarse callada ante tales palabras: "La cerdada me la han hecho a mí. Se refieren a esta entrevista. Tal vez no soy yo la que ha insinuado algo tan terrible. Respeto, por favor". Además, también ha tenido que responder a otra usuaria que más tarde decidió borrar el tuit: "Lau juzga tú misma. He perdido a una de las personas más importantes de mi vida. Esto no procede", explicó la reportera.

Y es que ahora la presentadora ha de centrarse en recuperar la normalidad y alejarse de las críticas de gente que no sabe respetar el dolor por el que está pasando.

Seguro que te interesa...

Rosa López y Nuria ferró regresan a Madrid muy afectadas tras el funeral de Álex Casademunt